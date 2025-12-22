Generale dello Stato Maggiore ucciso a Mosca | Mosca punta il dito su Kiev
ABBONATI A DAYITALIANEWS Le autorità russe hanno confermato che un alto ufficiale militare è stato ucciso in un attentato con ordigno esplosivo nella mattinata del 22 dicembre a Mosca, scatenando forti tensioni nel contesto della guerra in Ucraina. L’attentato e la morte dell’alto ufficiale. Secondo quanto riportato dalle fonti russe, un ordigno è stato piazzato sotto il telaio dell’automobile del generale e fatto esplodere mentre il veicolo si trovava nella capitale. L’esplosione ha provocato la morte del generale Fanil Sarvarov, capo del Dipartimento di addestramento operativo dello Stato maggiore delle forze armate russe, che non è sopravvissuto alle ferite riportate nell’attentato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
