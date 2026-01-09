Mosca ha annunciato di aver lanciato il missile ipersonico Oreshnik contro obiettivi in Ucraina, colpendo Leopoli. Secondo fonti del ministero russo della Difesa, gli attacchi notturni hanno causato interruzioni di luce e acqua nella città. La notizia si inserisce nel contesto delle tensioni tra i due paesi, con conseguenze rilevanti sulle infrastrutture locali.

Mosca afferma di aver colpito l' Ucraina con il missile ipersonico Oreshnik. Lo riferiscono fonti del ministero russo della Difesa. La Russia ha colpito «obiettivi strategici» in Ucraina nella notte utilizzando il missile ipersonico Oreshnik, ha annunciato il Ministero della Difesa russo in una nota. La versione di Mosca sugli attacchi notturni Gli attacchi, il cui numero esatto e i cui obiettivi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mosca lancia il missile ipersonico Oreshnik su Leopoli, Kiev senza luce e acqua dopo gli attacchi notturni

Leggi anche: Mosca lancia il missile ipersonico Oreshnik su Kiev, la capitale senza luce e acqua

Leggi anche: Mosca lancia il missile ipersonico Oreshnik su Kiev: capitale al buio e senza acqua

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Cos'è il missile ipersonico russo Oreshnik e dove può colpire in Europa; Mosca lancia il missile ipersonico Oreshnik su Kiev, la capitale senza luce e acqua; Cos'è Oreshnik, il missile russo che minaccia l'Europa; Bielorussia. Mosca alza il livello di deterrenza e piazza gli Oreshnik.

Mosca lancia il missile ipersonico Oreshnik su Leopoli, Kiev senza luce e acqua - Russia, oltre 500 mila senza elettricità in sei comuni di Belgorod (ANSA) ... ansa.it