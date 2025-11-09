Addio al pugile Ermanno Fasoli campione dei pesi superleggeri | è morto nel giorno del suo 92esimo compleanno

Mandello del Lario (Lecco), 9 novembre 2025 – Doveva essere un giorno di festa, è diventato un giorno di lutto. Addio al campione italiano di box nel giorno del suo compleanno. È morto oggi, nel giorno del suo 92esimo compleanno, Ermanno Fasoli, pluricampione nazionale dei pesi superleggeri. La carriera. Nato a Lecco, ma cresciuto sportivamente e non solo a Mandello del Lario tra le fila gruppo sportivo Moto Guzzi, si è spento a Bergamo, dove si era trasferito poco dopo la fine della sua carriera. Il lecchese nel 1964 aveva partecipato anche alle Olimpiadi di Tokio, sconfitto poi ai punti ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio al pugile Ermanno Fasoli, campione dei pesi superleggeri: è morto nel giorno del suo 92esimo compleanno

