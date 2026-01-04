Piero Pelù e Gianna Fratta si separano il rocker gioca d’anticipo | ‘Per evitare voci di cortile’

Piero Pelù e Gianna Fratta hanno annunciato la loro separazione attraverso i propri canali social, specificando che la storia si è conclusa in modo rispettoso e definitivo. La decisione, comunicata pubblicamente dal rocker, si inserisce in un contesto di trasparenza, evitando voci di cortile e mantenendo un atteggiamento sobrio e rispettoso nei confronti della vicenda personale.

L’annuncio sui social: “Storia finita definitivamente e rispettosamente”. È stato Piero Pelù a comunicare pubblicamente la separazione da Gianna Fratta, direttrice d’orchestra e pianista, attraverso una storia pubblicata sui propri canali social. Un messaggio diretto, senza intermediari, con cui il rocker fiorentino ha voluto anticipare e fermare sul nascere gossip e indiscrezioni. “ Vi informo che la storia tra me e Gianna è definitivamente, legalmente e rispettosamente finita ”, scrive Pelù, spiegando di aver scelto la trasparenza per evitare “voci di corridoio o di cortile” e notizie “false o tendenziose” sulla sua vita privata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

