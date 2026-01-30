Sarò sempre orgoglioso di te Lutto terribile per Piero Pelù | l’annuncio e quelle parole strazianti

Piero Pelù piange la perdita del padre Giovanni, scomparso a 98 anni. Il rocker toscano ha annunciato la notizia sui social, postando una foto insieme al padre sorridente. Pelù ha scritto parole di affetto e orgoglio, lasciando trasparire tutta la tristezza per la perdita.

È morto il padre di Piero Pelù, il signor Giovanni, all’età di 98 anni. La notizia è stata data dallo stesso rocker toscano, che ha condiviso su Instagram una foto insieme al padre, entrambi sorridenti e felici. Pelù ha accompagnato l’immagine con un messaggio semplice ma pieno di affetto: “ Ciao papà, è stata una gioia immensa condividere questa parte di viaggio con te e tutta la tribù. Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio”. Nel 2025, il cantante aveva raccontato la propria infanzia e il contesto familiare, ricordando come i suoi genitori fossero cresciuti durante la guerra. “Mia madre ancora soffre di claustrofobia per via dei rifugi antiaerei”, aveva spiegato, evidenziando le difficoltà del passato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

