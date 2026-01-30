È morto Angelo Foletto, uno dei critici musicali più rispettati in Italia. La Scala gli dedica un concerto per ricordarlo. Foletto era un giornalista, scrittore e studioso che ha fatto della critica musicale il suo mestiere e la sua passione. La sua esperienza si basava sulla tradizione classica e sulla scuola più autorevole del settore. La notizia ha colpito molti appassionati e colleghi, che lo ricordano come un punto di riferimento e una voce autorevole nel mondo della musica.

Giornalista, scrittore, studioso, critico musicale nel significato più puro, della tradizione più classica, della “vecchia” e autorevolissima scuola. E poi insegnante, archivista, conduttore radiofonico, collaboratore e consulente di teatri e istituzioni musicali. E’ morto a 76 anni Angelo Foletto, firma di Repubblica, per oltre venticinque anni presidente dell’ Associazione nazionale critici musicali. Era nato nel 1949 a Pieve di Ledro, in Trentino. “ Inflessibile, solerte a qualsiasi sollecitazione culturale – lo descrive Repubblica nel suo ricordo sulla versione online del giornale -. Profondo nel voler scandagliare le manifestazioni concertistiche che arricchiscono il nostro vivere quotidiano, senza mai essere assente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morto Angelo Foletto, addio a uno dei più autorevoli critici musicali. La Scala gli dedica il concerto

Approfondimenti su Angelo Foletto

Angelo Foletto, il noto critico musicale, è scomparso a 76 anni dopo aver combattuto a lungo contro una malattia.

È morto Angelo Foletto, il noto critico musicale di La Repubblica.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Angelo Foletto

Argomenti discussi: Morto in un incidente Simone Bonino, bodyguard dei vip: aveva lavorato per Alberto Genovese.

Angelo Foletto è morto, addio al musicista e critico: aveva 76 anni. «Voce limpida e autorevole»L'annuncio, giunto da poche ore, della scomparsa del noto musicologo e docente Angelo Foletto - 76 anni - ha suscitato un'ondata di ... msn.com

Addio ad Angelo Foletto, voce autorevole della critica musicaleAngelo Foletto, critico musicale, musicologo, giornalista e docente, che ha unito rigore analitico e straordinaria capacità divulgativa, è morto a Milano all'età di 76 anni. Figura centrale della crit ... adnkronos.com

Lutto nel mondo della musica: è morto il critico Angelo Foletto, collaborava con il Regio per il Premio Elena Formica x.com

E' morto a Milano il critico musicale Angelo Foletto. Era nato a Pieve di Ledro 76 anni fa - facebook.com facebook