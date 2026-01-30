Morto Angelo Foletto a 76 anni la Scala gli dedica il concerto diretto da Riccardo Chailly

Angelo Foletto, il noto critico musicale, è scomparso a 76 anni dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. La Scala di Milano gli renderà omaggio con un concerto della Filarmonica diretto da Riccardo Chailly. La notizia ha colpito il mondo della musica e molti amici che lo hanno conosciuto negli anni.

Malore alla Scala mentre dirige “Lady Macbeth”: portato via il maestro Riccardo Chailly tra gli applausi dei loggionisti

Durante la seconda rappresentazione di “Una lady Macbeth del distretto di Mcensk” al Teatro alla Scala, il maestro Riccardo Chailly ha accusato un malore.

Riccardo Chailly colpito da malore durante Lady Macbeth: cosa è successo alla Scala

Durante una serata dedicata a Dmitrij Shostakovic alla Scala di Milano, Riccardo Chailly è stato colpito da un malore.

Addio al critico musicale Angelo Foletto. Di origini trentine, aveva 76 anniDocente, studioso, critico, era molto legato al coro della Sat. Era nato a Pieve di Ledro, imparentato con la stirpe di farmacisti Foletto ... rainews.it

Morto Angelo Foletto, amico della Fondazione Paolo Grassi e del Festival della Valle d’Itria CordoglioLa Fondazione Paolo Grassi e il Festival della Valle d’Itria si stringono con affetto alla sua famiglia. noinotizie.it

