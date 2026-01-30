Morto Angelo Foletto a 76 anni la Scala gli dedica il concerto diretto da Riccardo Chailly
Angelo Foletto, il noto critico musicale, è scomparso a 76 anni dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. La Scala di Milano gli renderà omaggio con un concerto della Filarmonica diretto da Riccardo Chailly. La notizia ha colpito il mondo della musica e molti amici che lo hanno conosciuto negli anni.
Il critico musicale Angelo Foletto è morto all'età di 76 anni dopo una lunga malattia. Il Teatro alla Scala di Milano gli dedicherà il concerto della Filarmonica diretto da Riccardo Chailly.
Addio al critico musicale Angelo Foletto. Di origini trentine, aveva 76 anniDocente, studioso, critico, era molto legato al coro della Sat. Era nato a Pieve di Ledro, imparentato con la stirpe di farmacisti Foletto ... rainews.it
Morto Angelo Foletto, amico della Fondazione Paolo Grassi e del Festival della Valle d’Itria CordoglioLa Fondazione Paolo Grassi e il Festival della Valle d’Itria si stringono con affetto alla sua famiglia. noinotizie.it
