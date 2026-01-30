Morto Angelo Foletto a 76 anni la Scala gli dedica il concerto diretto da Riccardo Chailly

Angelo Foletto, il noto critico musicale, è scomparso a 76 anni dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. La Scala di Milano gli renderà omaggio con un concerto della Filarmonica diretto da Riccardo Chailly. La notizia ha colpito il mondo della musica e molti amici che lo hanno conosciuto negli anni.

