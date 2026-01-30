Morte di Mara Favro il caso viene archiviato | ‘Nessuna prova per ipotizzare un omicidio’

Il caso della morte di Mara Favro si chiude senza colpevoli. Il giudice ha deciso di archiviare le indagini, perché non ci sono prove che possano ipotizzare un omicidio. La vicenda rimane avvolta nel mistero, ma le autorità hanno stabilito che non ci sono elementi per proseguire le indagini.

La decisione del giudice: stop alle indagini. Il caso della misteriosa morte di Mara Favro viene archiviato. A deciderlo è stata la gip Alessandra Salvadori, che ha respinto la richiesta della famiglia della donna di disporre ulteriori approfondimenti investigativi. Secondo il giudice, non esistono elementi sufficienti per sostenere l'ipotesi di omicidio: «Deve ritenersi assente la possibilità di acquisire con ulteriori indagini elementi utili a formulare una ragionevole ipotesi di omicidio e tanto meno una prognosi di condanna». Con l'atto di archiviazione si chiude un caso che ha segnato la Val di Susa per quasi due anni.

