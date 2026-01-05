La frase inquietante di Luca Milione indagato per la scomparsa di Mara Favro | Sta facendo danni anche da morta

Da torinotoday.it 5 gen 2026

Luca Milione, indagato per la scomparsa di Mara Favro, ha affermato: “Sta facendo danni anche da morta”. Queste parole evidenziano come i pregiudizi possano continuare a influenzare e danneggiare anche dopo la scomparsa di una persona. La questione solleva riflessioni sul ruolo dei pregiudizi nel contesto delle indagini e dell’opinione pubblica, sottolineando l’importanza di un approccio equilibrato e basato sui fatti.

“Il pregiudizio continua a fare danni. Mara Favro sta facendo danni anche da morta e questo è tutto”. In un video pubblicato ieri, 4 gennaio 2026, su TikTok, Vincenzo (Luca) Milione usa queste frasi nei confronti della 51enne di Susa scomparsa nel 2024 e ritrovata morta lo scorso anno nei boschi. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

