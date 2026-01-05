La frase inquietante di Luca Milione indagato per la scomparsa di Mara Favro | Sta facendo danni anche da morta
Luca Milione, indagato per la scomparsa di Mara Favro, ha affermato: “Sta facendo danni anche da morta”. Queste parole evidenziano come i pregiudizi possano continuare a influenzare e danneggiare anche dopo la scomparsa di una persona. La questione solleva riflessioni sul ruolo dei pregiudizi nel contesto delle indagini e dell’opinione pubblica, sottolineando l’importanza di un approccio equilibrato e basato sui fatti.
“Il pregiudizio continua a fare danni. Mara Favro sta facendo danni anche da morta e questo è tutto”. In un video pubblicato ieri, 4 gennaio 2026, su TikTok, Vincenzo (Luca) Milione usa queste frasi nei confronti della 51enne di Susa scomparsa nel 2024 e ritrovata morta lo scorso anno nei boschi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Mara Favro trovata morta in un dirupo: la procura chiede l'archiviazione. Vincenzo Milione: «Ho perso il lavoro»
Leggi anche: “Elementi insufficienti a giustificare una condanna”: la motivazione della richiesta di archiviazione per gli indagati per la scomparsa di Mara Favro
Anthony Hopkins racconta come anche la frase più innocente possa diventare inquietante. Dopo aver ricordato la celebre battuta del fegato e del chianti, gli chiedono di leggere linee iconiche come “Nessuno mette Baby in un angolo” aggiungendo il suo famo - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.