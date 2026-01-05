Vincenzo Milione, indagato per l’omicidio di Mara Favro, ha affermato su TikTok che

"Questo è il pregiudizio che continua a fare danni. Mara Favro sta facendo danni anche da morta". A pronunciare la frase shock è Vincenzo Milione, il titolare del locale dove lavorava la cameriera 51enne scomparsa tra il 7 e l'8 marzo 2024 e poi trovata morta. Il proprietario della pizzeria Don. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - "Mara Favro fa danni anche da morta": la frase shock su TikTok di Vincenzo Milione, indagato per omicidio

Leggi anche: La frase inquietante di Luca Milione, indagato per la scomparsa di Mara Favro: “Sta facendo danni anche da morta”

Leggi anche: Mara Favro trovata morta in un dirupo: la procura chiede l'archiviazione. Vincenzo Milione: «Ho perso il lavoro»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

MORTE MARA FAVRO, A GENNAIO 2026 L’UDIENZA DEL GIUDICE: ARCHIVIAZIONE O RIAPERTURA DEL CASO.

Mara Favro, oggi l’ultimo saluto alla 51enne scomparsa un anno fa. La difesa: “Nel burrone non è finita da sola” - Si terrà alle 11 di oggi, sabato 6 settembre, l’ultimo saluto a Mara Favro, la 51enne scomparsa in Val di Susa l’8 marzo 2024. fanpage.it

Funerali di Mara Favro, l'ex compagno: "Merita verità e giustizia" - Il fratello della donna, Fabrizio Favro, ha preso la parola in chiesa: «Cara Mara, vogliamo ricordarti per i sorrisi che ci hai regalato. lastampa.it

Funerali di Mara Favro, l'ex compagno: "Merita verità e giustizia" - Con la richiesta di archiviazione il caso non è chiuso e resta ancora avvolto dal mistero. lastampa.it

++ Chiude la pizzeria "Don Ciccio" dopo il caso Mara Favro. Milione: "Qui sono un appestato" ++ La pizzeria “Don Ciccio” di Chiomonte (To) è diventata uno dei simboli della tragedia di Mara Favro, la cameriera valsusina scomparsa nel marzo 2024 e ritrovata - facebook.com facebook