L’ospedale di Careggi dovrà pagare più di un milione di euro alla famiglia di Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto nel 2018. La Cassazione ha confermato la sentenza che stabilisce il risarcimento, mentre l’ospedale potrà decidere se agire contro il medico. La vicenda si chiude così con una decisione definitiva sulla richiesta di giustizia della famiglia.

A distanza di anni, la vicenda legata alla morte di Davide Astori trova un nuovo, importante passaggio giudiziario. L'ospedale fiorentino di Careggi dovrà versare un risarcimento di circa 1 milione e 100 mila euro ai familiari dell'ex capitano della Fiorentina, scomparso improvvisamente il 4 marzo 2018 a Udine per un arresto cardiaco, poche ore prima della partita di campionato contro l'Udinese. Il risarcimento sarà destinato alla compagna Francesca Fioretti, alla figlia Vittoria, ai genitori e ai fratelli del calciatore. La decisione affonda le sue radici in una sentenza del tribunale di Firenze, successivamente confermata anche dalla Corte di Cassazione, che ha stabilito le responsabilità civili legate al caso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Morte di Davide Astori, l'ospedale di Careggi paga oltre un milione di euro alla famiglia

