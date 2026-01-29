Davide Astori l’ospedale di Careggi deve pagare oltre un milione di euro alla famiglia

L’ospedale di Careggi dovrà pagare oltre un milione di euro alla famiglia di Davide Astori. La corte ha stabilito che l’ospedale è responsabile della morte del calciatore e dovrà risarcire i familiari. La decisione arriva a otto anni dalla tragedia, avvenuta il 4 marzo 2018 a Udine, prima di una partita della Fiorentina. La famiglia Astori ha ottenuto così un risarcimento che potrebbe aprire nuovi scenari sui controlli e sulla gestione delle emergenze negli ospedali.

Firenze, 29 gennaio 2026 – L'ospedale di Careggi a Firenze dovrà versare un 1 milione e 100 mila euro alla famiglia di Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto per arresto cardiaco il 4 marzo del 2018, mentre si trovava in un albergo a Udine, prima della gara di campionato contro i bianconeri friulani. I soldi andranno alla compagna del calciatore, Francesca Fioretti, alla figlia Vittoria, ai genitori e ai fratelli di Davide Astori. Era stata una sentenza del tribunale di Firenze, confermata poi dalla Cassazione, a decidere il risarcimento, insieme alla condanna a un anno del professor Giorgio Galanti che aveva seguito il calciatore, pena poi sospesa.

