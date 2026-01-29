L’ospedale di Careggi dovrà pagare 1 milione di euro alla famiglia di Astori

L’ospedale di Careggi dovrà pagare oltre un milione di euro ai familiari di Davide Astori. La decisione arriva dopo anni di battaglie legali, legate alla morte improvvisa del calciatore avvenuta nel 2018. La famiglia aveva contestato le cure ricevute e ora ottiene il risarcimento, che rappresenta una vittoria importante nella lunga vicenda.

L’ospedale di Careggi, a Firenze, dovrà corrispondere un risarcimento di 1 milione e 100 mila euro ai familiari di Davide Astori, l’ex capitano della Fiorentina, originario di San Giovanni Bianco, morto per arresto cardiaco il 4 marzo 2018 mentre si trovava in un albergo a Udine, alla vigilia della partita di campionato contro l’Udinese. La somma sarà destinata alla compagna del calciatore, Francesca Fioretti, alla figlia Vittoria, ai genitori e ai fratelli di Astori. Il risarcimento è stato stabilito da una sentenza del tribunale di Firenze, successivamente confermata dalla Corte di Cassazione, che ha anche condannato a un anno di reclusione, con pena sospesa, il professor Giorgio Galanti, medico che aveva seguito l’atleta.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Careggi Astori

L’ospedale Careggi dovrà pagare 1,1 milioni di euro alla famiglia di Davide Astori.

L’ospedale di Careggi dovrà pagare più di un milione di euro alla famiglia di Davide Astori.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Careggi Astori

Argomenti discussi: L’addio a Marte, cane amatissimo: Cuore grande, portava conforto in ospedale senza chiedere nulla in cambio; Firenze, l’ex ospedale diventa uno studentato: la nuova vita di Villa Monna Tessa; Firenze, nell'ex ospedale Monna Tessa partono i lavori per lo studentato: una stanza costerà 600 euro; Monna Tessa, via ai lavori: nell'ex area ospedaliera studentato da 480 posti letto / FOTO.

L'ospedale di Careggi dovrà pagare 1 milione di risarcimento alla famiglia di AstoriIl capitano della Fiorentina è morto per arresto cardiaco il 4 marzo del 2018. La struttura ospedaliera deciderà poi se rivalersi sul medico Galanti ... rainews.it

Astori: l’ospedale Careggi dovrà risarcire la famigliaCaso Astori, Careggi condannato a risarcire la famiglia con 1,1 milioni di euro: confermata la sentenza e la responsabilità medica. calciocasteddu.it

È morto nella tarda serata di ieri all'ospedale di Careggi il detenuto 29enne che aveva tentato domenica scorsa di togliersi la vita nel carcere di Sollicciano a Firenze. L'uomo era stato soccorso dagli agenti della polizia penitenziaria che lo avevano trovato in c - facebook.com facebook

Quando ha ricevuto la chiamata dall’ospedale di Careggi a Firenze non ha avuto dubbi. Era pronto a donare. Anche se dall’altra parte non sapeva chi avrebbe ricevuto il suo midollo osseo. Niccolò Cappelli, 23 anni e consigliere a Barberino Tavarnelle e nell’ x.com