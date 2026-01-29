Morte di Astori condanna per l' ospedale di Careggi | dovrà pagare un milione di euro ai familiari

L’ospedale di Careggi dovrà pagare un milione di euro ai familiari di Davide Astori. La Cassazione ha confermato il maxi risarcimento stabilito in tribunale, dopo che il professor Galanti era stato condannato a un anno di reclusione per omicidio colposo. La decisione arriva a distanza di anni dalla morte del calciatore, che aveva portato alla luce alcune criticità nel reparto di emergenza dell’ospedale.

Un milione e cento mila euro è quanto l'azienda ospedaliera di Careggi dovrà risarcire alla famiglia Astori, quindi alla compagna Francesca Fioretti, alla figlia Vittoria, ai genitori e ai fratelli, per la morte di Davide, il "capitano per sempre" della Fiorentina, scomparso il 4 marzo del 2018 nell'hotel di Udine dove la squadra si trovava in ritiro in vista della partita contro i friulani. La decisione rientra nella sentenza della Cassazione nel processo per la morte di Astori e per cui è già stato condannato a un anno di reclusione (pena sospesa) per omicidio colposo il professor Giorgio Galanti, allora direttore sanitario di Medicina dello Sport dell'ospedale fiorentino.

