L’ospedale di Careggi ha deciso di versare un milione di euro ai familiari di Astori. La cifra arriva dopo la condanna del medico dello sport per omicidio colposo. Il calciatore bergamasco morì di infarto il 4 marzo 2018, mentre si trovava in ritiro a Udine. La decisione si basa sulla sentenza che ha stabilito una responsabilità medica nella sua morte.

LA DECISIONE. A causa della condanna per omicidio colposo del suo medico dello sport. Il calciatore bergamasco è stato colpito da infarto il 4 marzo 2018 mentre era in ritiro prepartita a Udine. L’ospedale fiorentino di Careggi versa ai familiari del calciatore della Fiorentina, Davide Astori, 1 milione e 90.000 euro di provvisionale per il risarcimento del danno della sua morte, che poi sarà stabilito davanti al tribunale civile. Lo riportano Ansa e «La Repubblica» rispetto alle conseguenze della condanna ad 1 anno per omicidio colposo (pena sospesa) del professor Giorgio Galanti, medico, per la morte del calciatore colpito da infarto il 4 marzo 2018 mentre era in ritiro prepartita a Udine. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Morte di Astori, l’ospedale di Careggi versa 1 milione di provvisionale ai familiari

Approfondimenti su Astori Careggi

L’ospedale di Careggi dovrà pagare un milione di euro ai familiari di Davide Astori.

L’ospedale di Careggi dovrà pagare oltre un milione di euro alla famiglia di Davide Astori.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Astori Careggi

Argomenti discussi: Morte di Astori, l'ospedale fiorentino di Careggi paga 1 milione e 100mila euro di risarcimento alla famiglia dell'ex calciatore; Morte di Astori, condanna per l'ospedale di Careggi: dovrà pagare un milione di euro ai familiari; Morte di Astori, l’ospedale di Careggi versa 1 milione di provvisionale ai familiari; Morte Astori, Careggi condannato al maxi risarcimento alla famiglia.

Morte di Astori, l’ospedale di Careggi versa 1 milione di provvisionale ai familiariA causa della condanna per omicidio colposo del suo medico dello sport. Il calciatore è stato colpito da infarto nel 2018. ecodibergamo.it

Morte di Davide Astori: risarcimento di un milione di euro alle figlie e alla compagna Francesca FiorettiIl risarcimento ha riconosciuto le responsabilità legate ai controlli medici effettuati sul difensore negli anni precedenti alla sua morte ... napolitoday.it

L'azienda ospedaliera di Careggi dovrà versare un milione e cento mila euro alla famiglia Astori, quindi alla compagna Francesca Fioretti, alla figlia Vittoria, ai genitori e ai fratelli, per la morte di Davide, il “capitano per sempre” della Fiorentina, scomparso il 4 - facebook.com facebook

Morte di Astori, l'ospedale fiorentino di Careggi paga 1 milione e 100mila euro di risarcimento alla famiglia dell'ex calciatore x.com