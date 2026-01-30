Catherine O’Hara, nota per aver interpretato la madre di Kevin in ‘Mamma ho perso l’aereo’, è morta oggi a 71 anni. L’attrice, vincitrice di un Emmy, aveva dato vita a ruoli comici diventati iconici nel corso degli anni, dalla tormentata mamma Kevin fino a Moira Rose in ‘Schitt’s Creek’. La sua scomparsa ha colpito fan e colleghi, che la ricordano come una delle interpreti più brillanti del cinema e della tv.

È morta oggi all’età di 71 anni Catherine O’Hara, attrice vincitrice di un Emmy, nota per i ruoli comici interpretati nel corso dei decenni, dalla tormentata mamma di Kevin in ‘Mamma ho perso l’aereo’ all’iconica Moira Rose in ‘Schitt’s Creek’. L’attrice canadese, naturalizzata statunitense, è morta nella sua casa di Los Angeles “dopo una breve malattia”, secondo una dichiarazione della sua agenzia, la Creative Artists Agency. Non sono stati forniti ulteriori dettagli. La sua carriera iniziò al Second City di Toronto negli anni ’70. È lì che lavorò per la prima volta con Eugene Levy, che sarebbe diventato un collaboratore di lunga data e suo co-protagonista in ‘Schitt’s Creek’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Morta Catherine O’Hara, la madre di Kevin in ‘Mamma ho perso l’aereo”

Approfondimenti su Kevin McCallister

L’attrice Catherine O’Hara è morta ieri nella sua casa di Los Angeles, dopo aver combattuto una malattia.

È morta Catherine O’Hara, l’attrice diventata famosa per il ruolo della mamma di Kevin in “Mamma ho perso l’aereo”.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La Clef des Champs - Épisode 02 - Christine BOISSON & Catherine ROUVEL - Série complète - BSF

Ultime notizie su Kevin McCallister

Argomenti discussi: Orietta Berti: Ho cantato Finché la barca va ma non so nuotare e ho paura dell'acqua. Mi convinse mia mamma; L'attore Humphrey Bogart, 75 anni fa: A Katharine Hepburn non importava niente del suo aspetto; Il Grande Fratello Vip si fa: quando inizia, la conduzione ‘anti Fabrizio Corona’ e perché va in onda; ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati.

E' morta l'attrice Catherine O'Hara, madre tormentata di Kevin nel film Mamma ho perso l'aereoÈ morta all'età di 71 anni Catherine O'Hara, attrice vincitrice di un Emmy, nota per i ruoli comici interpretati nel corso dei decenni, dalla tormentata mamma di Kevin in 'Mamma ho perso l'aereo' all' ... msn.com

Morta Catherine O’Hara, l’attrice canadese che fu la mamma di Kevin in Mamma ho perso l’aereoÈ morta all'età di 71 anni l'attrice Catherine O'Hara, nota per aver interpretato il ruolo della madre di Kevin nel film Mamma ho perso l'aereo ... fanpage.it

ULTIM’ORA È morta Catherine O'Hara, l’attrice canadese che fu la mamma di Kevin in “Mamma ho perso l’aereo” - facebook.com facebook

È morta Catherine O’Hara, l'attrice nota soprattutto per aver interpretato la madre di Kevin in Mamma ho perso l'aereo. O'Hara si sarebbe spenta dopo una "breve malattia". Nel corso della sua carriera, l'attrice ha collaborato più volte con Tim Burton (Beetlejuic x.com