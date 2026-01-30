Moretti e la riunione segreta dei dipendenti del Constellation Lui nega ma i fatti lo smentiscono

Jacques Moretti è stato chiamato a rispondere davanti ai magistrati il 20 gennaio, ma ha evitato di entrare nel dettaglio sui rapporti con i suoi dipendenti. Secondo quanto emerge, c’è stata una riunione segreta tra alcuni di loro, poco prima dell’incendio che ha devastato i locali. Lui nega tutto, ma le testimonianze e alcuni riscontri sembrano smentirlo. La vicenda continua a tenere banco, con i dubbi che crescono sui legami tra Moretti e il gruppo di dipendenti coinvolti.

Il 20 gennaio, durante l’interrogatorio dei pm, Jacques Moretti è stato molto cauto nel parlare dei rapporti con i suoi dipendenti dopo l’incendio dei locali. Ha confermato solo di aver incontrato Jean-Marc, il suo “figlioccio”, e di aver avuto alcuni contatti telefonici con altri, senza però ricordarne i dettagli. I magistrati hanno voluto chiarire il cosiddetto rischio collusione, ossia la possibilità che Moretti possa aver cercato di influenzare persone chiave dell’inchiesta. In particolare, i rapporti con la moglie Jessica, anche lei indagata, e con il personale dei locali potrebbero aver rappresentato una forma di pressione sulle testimonianze, anche solo attraverso messaggi o segnali impliciti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Moretti e la riunione segreta dei dipendenti del Constellation. Lui nega ma i fatti lo smentiscono Approfondimenti su Moretti Riunione “Accerchiati e colpiti da presunti dipendenti dei coniugi Moretti, gestori de ‘Le Constellation’”: la testimonianza del giornalista Rai Alessandro Politi Il giornalista Rai Alessandro Politi racconta di essere stato vittima di un episodio di violenza da parte di presunti dipendenti dei coniugi Moretti, gestori de “Le Constellation”. Incendio al Constellation, i dipendenti smentiscono i titolari: “Nessuna indicazione sulla sicurezza”. Emerge un dettaglio shock Nella notte di Capodanno, un incendio ha colpito il Constellation di Crans-Montana, provocando 40 vittime. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Moretti Riunione Argomenti discussi: Le riunioni dei Moretti con i dipendenti dopo la strage di Crans-Montana e gli interrogatori: Così vogliono influenzarli; Moretti e la riunione segreta tra i dipendenti dopo il rogo Io al corrente dell’incontro; Crans-Montana, ex dipendente accusa Moretti sulla porta di sicurezza chiusa: Paura che clienti non pagassero; Crans-Montana, Jacques Moretti continua a inquinare le prove. Ha già influenzato alcuni testimoni. Moretti e la riunione segreta tra i dipendenti dopo il rogo: «Io al corrente dell’incontro»L'incontro con il personale dei suoi locali ... msn.com Crans-Montana, la riunione segreta tra dipendenti: cosa ha detto Jacques MorettiAncora indiscrezioni e rumors sulla strage di Crans-Montana con le mosse di Jacques Moretti prima dell'arresto. newsmondo.it Crans Montana, spunta la riunione segreta dello staff dopo il rogo. Nove giorni per i Moretti per preparare una versione dei fatti identica ift.tt/KaA17xD x.com I legali di alcune vittime hanno svolto indagini di parte ed hanno chiesto formalmente alla magistratura svizzera di indagare su una riunione segreta di tutti i dipendenti ed ex dipendenti, convocati uno ad uno direttamente dai coniugi Moretti il 7 gennaio alle or - facebook.com facebook

