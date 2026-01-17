Incendio al Constellation i dipendenti smentiscono i titolari | Nessuna indicazione sulla sicurezza Emerge un dettaglio shock

Nella notte di Capodanno, un incendio ha colpito il Constellation di Crans-Montana, provocando 40 vittime. Mentre i titolari non forniscono dettagli sulla sicurezza, i dipendenti smentiscono questa versione, sottolineando l’assenza di indicazioni chiare in merito alle procedure di prevenzione. Emergono ora nuovi elementi che potrebbero contribuire a chiarire le cause e le responsabilità di questo tragico evento.

Emergono nuovi e rilevanti elementi sull’incendio che nella notte di Capodanno ha devastato il Constellation di Crans-Montana, causando la morte di 40 persone. A mettere in discussione le versioni fornite dai titolari del locale, Jacques Moretti e Jessica Maric, sono ora le testimonianze di alcuni dipendenti, ascoltati nell’ambito dell’inchiesta. Tra le deposizioni più significative c’è quella di Louise, una cameriera presente nel locale poco prima del rogo. La giovane ha ricostruito gli istanti immediatamente precedenti all’incendio, descrivendo una pratica diventata routine nelle serate del discobar. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

