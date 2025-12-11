Le nuove emergenze Protezione civile | Personale formato
Recentemente, il personale del cantiere comunale ha completato un percorso di formazione sulle pratiche di protezione civile, focalizzandosi sulle procedure interne e sulle criticità territoriali. Dopo la presentazione del progetto, questa iniziativa segna la fase di messa a terra delle misure volte a migliorare la risposta alle emergenze sul territorio comunale.
Dopo la presentazione, la messa a terra del progetto. Nelle scorse settimane tecnici e operai del cantiere comunale hanno partecipato ad incontri di formazione sulle pratiche di protezione civile in risposta alle emergenze, concentrandosi in particolare sulle procedure interne del cantiere e sui punti critici presenti sul territorio comunale. Il personale, suddiviso in due gruppi, ha partecipato ad una prima parte di formazione teorica, cui è seguita una seconda parte direttamente sul campo per visionare i punti critici inseriti all'interno del Piano di Protezione Civile Comunale. Una prova pratica sull'utilizzo dei mezzi a disposizione del cantiere comunale, come le pompe e i gruppi elettrogeni, appunto che nel 2026 – annuncia l'amministrazione comunale – coinvolgerà anche le associazioni.
