Montagna trendy L’alta quota detta le regole dello stile
La montagna si fa sempre più trendy. Non è solo sport o escursione, ora diventa anche moda. Le vette alte non sono più un luogo riservato agli appassionati tecnici, ma si trasformano in un palcoscenico di stile. Le località di montagna si riempiono di abbigliamento alla moda e di atmosfere che puntano a conquistare chi cerca non solo adrenalina, ma anche tendenze e toni eleganti.
Il circo bianco sta per trasformarsi in un palcoscenico a cinque cerchi. La montagna esce dall’immaginario esclusivamente tecnico e conquista definitivamente quello dello stile. Lontano dall’urbano, sempre più vicina alla natura, la moda si fa fredda, essenziale, consapevole. Sulle nevi prende forma una nuova estetica fatta di capi caldi, performanti, spesso sostenibili, dove doposci, parka imbottiti e accessori tecnici diventano dichiarazioni di stile. Le cime si preparano a essere guardate dal mondo e la montagna, mai come ora, detta le regole della moda. Le vette entrano nel lessico olimpico di Milano Cortina 2026 e abbandonano ogni rigidità funzionale per trasformarsi in un’estetica desiderabile, sofisticata, urbana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Stile ad alta quota, Helena Prestes trasforma la montagna in una passerella vintage
Helena Prestes porta un tocco di stile vintage sulle vette, reinterpretando l’abbigliamento da neve con eleganza e sobrietà.
Pop-up e corner fashion in alta quota: i rifugi e le baite brandizzate diventano destinazioni chic per vivere la neve con stile dedicate ai fashionisti che amano la montagna. Ma non solo
Le rifugi e le baite in alta quota si affermano come nuove destinazioni per gli appassionati di moda e montagna.
