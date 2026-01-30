Montagna trendy L’alta quota detta le regole dello stile

La montagna si fa sempre più trendy. Non è solo sport o escursione, ora diventa anche moda. Le vette alte non sono più un luogo riservato agli appassionati tecnici, ma si trasformano in un palcoscenico di stile. Le località di montagna si riempiono di abbigliamento alla moda e di atmosfere che puntano a conquistare chi cerca non solo adrenalina, ma anche tendenze e toni eleganti.

