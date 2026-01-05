Stile ad alta quota Helena Prestes trasforma la montagna in una passerella vintage

Helena Prestes porta un tocco di stile vintage sulle vette, reinterpretando l’abbigliamento da neve con eleganza e sobrietà. Il suo look, caratterizzato da total white, balaclava e dettagli pop, richiama gli anni ’90, offrendo un’interpretazione raffinata e originale della moda montana. Un esempio di come l’estetica retro possa incontrare la funzionalità, trasformando la montagna in una passerella di stile senza eccessi.

Total white, balaclava e tocchi pop. Helena Prestes reinterpreta lo stile da neve con un'eleganza vintage che guarda agli anni '90. Quando si parla di moda anche sotto zero, Helena Prestes è una certezza. La modella continua a dettare tendenza anche tra neve e basse temperature, trasformando la settimana bianca in un vero racconto di stile fatto di scelte calibrate, cromie studiate e dettagli che non passano inosservati. Il total white è uno dei suoi cavalli di battaglia. Look candidi che dialogano perfettamente con i paesaggi innevati, dove tute minimal, piumini puliti e accessori tono su tono diventano protagonisti.

