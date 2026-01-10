Pop-up e corner fashion in alta quota | i rifugi e le baite brandizzate diventano destinazioni chic per vivere la neve con stile dedicate ai fashionisti che amano la montagna Ma non solo

Le rifugi e le baite in alta quota si affermano come nuove destinazioni per gli appassionati di moda e montagna. Presenti tra Cortina d’Ampezzo, St. Moritz, Zermatt e altre vette delle Alpi, questi spazi brandizzati offrono un’esperienza di relax e stile durante la settimana bianca 2026. Un modo per vivere la montagna con eleganza e raffinatezza, senza rinunciare al comfort e alla qualità.

T ra Cortina d'Ampezzo, St. Moritz, Zermatt e le vette più iconiche delle Alpi, la settimana bianca 2026 si trasforma in un itinerario di stile. In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026, l'alta quota si popola di luoghi brandizzati da scoprire. Outfit di gennaio 2026: 5 ispirazioni chic per affrontare l'inverno con stile X rifugi firmati, corner esclusivi e baite couture dove Coccinelle, Omega, Mytheresa e altri fashion brands d'eccellenza ridisegnano la mountain experience. Per chi desidera vivere il glamour anche sulle piste, e nei loro dintorni. Attraverso lo shopping après-ski, le pause relax e i momenti conviviali negli chalet più ambiti della stagione.

