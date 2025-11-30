Eccellenza l’Osimana a Trodica per tentare di alzare l’asticella

L’asticella si alza per l’ Osimana attesa oggi dalla seconda trasferta consecutiva. I giallorossi, dopo il pari di Urbino, scendono sul campo del Trodica, neopromossa alquanto ambiziosa. Oggi i senza testa (che recuperano Buonaventura) al San Francesco si troveranno di fronte l’ex Gigli. In casa torna a giocare il Fabriano Cerreto (contro l’Urbino) reduce da tre ko di fila, con l’obiettivo di tornare a muovere la classifica anche se i cartai dovranno fare a meno di Brevi per 4 giornate. In casa anche la Jesina attesa da una sfida salvezza contro la Civitanovese (divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Macerata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

