Eccellenza l’Osimana a Trodica per tentare di alzare l’asticella
L’asticella si alza per l’ Osimana attesa oggi dalla seconda trasferta consecutiva. I giallorossi, dopo il pari di Urbino, scendono sul campo del Trodica, neopromossa alquanto ambiziosa. Oggi i senza testa (che recuperano Buonaventura) al San Francesco si troveranno di fronte l’ex Gigli. In casa torna a giocare il Fabriano Cerreto (contro l’Urbino) reduce da tre ko di fila, con l’obiettivo di tornare a muovere la classifica anche se i cartai dovranno fare a meno di Brevi per 4 giornate. In casa anche la Jesina attesa da una sfida salvezza contro la Civitanovese (divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Macerata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
DESIGNAZIONI REGIONALI ASSISTENTI ANDREA BELDOMENICO Eccellenza (13^ andata) ? Trodica - Osimana ? Domenica 30/11/2025, ore 14:30 ? Stadio comunale - Trodica di Morrovalle (MC) La terna arbitrale sarà composta da: AE: Enrico S - facebook.com Vai su Facebook
Calcio, pareggio senza reti fra Urbino e Osimana vivere.me/glzS #calcio #eccellenza #marche #urbino #osimana Vai su X