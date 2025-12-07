Nuoto Italia di bronzo nella staffetta 4×50 misti femminile Oro all’Olanda
È da poco terminata la finale staffetta 4×50 misti femminile agli Europei di nuoto in vasca corta 2025. Nella piscina di 25 metri di Lublino, in Polonia, la medaglia d’oro è stata conquistata dall’ Olanda che ha terminato l’ultimo atto con il crono di 1’42?83. Le staffettiste olandesi confermano quindi le aspettative della vigilia, ottenendo il titolo continentale. Argento e seconda posizione per la Svezia che ha stampato il crono di 1’43?79. Dietro invece è stata battaglia fino alla fine per la terza posizione. Sul gradino più basso del podio, per la quinta volta nella storia, è salito il quartetto italiano formato da Costanza Cocconcelli, Irene Burato, Silvia Di Pietro e Sara Curtis. 🔗 Leggi su Oasport.it
