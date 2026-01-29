Ludmilla Radchenko si scaglia contro Fabrizio Corona, pubblicando le chat che dimostrano il suo scontento. L’ex letterina si infuria, chiedendo perché il nome sia finito in mezzo a dichiarazioni sulle letterine e Gerry Scotti. La Radchenko insiste di essere pulita e si difende dalle accuse che le sono state rivolte.

L'ex letterina Ludmilla Radchenko ha pubblicato le chat con Fabrizio Corona: "Perché mi hai messo in mezzo?", riferendosi alle sue dichiarazioni sulle letterine che avrebbero avuto rapporti sessuali con Gerry Scotti Ludmilla Radchenko, ex Letterina ed ex di Matteo Viviani, ha pubblicato la lunga chat con Fabrizio Corona, nella quale mostra tutta la sua delusione nei suoi confronti per aver fatto il suo nome a Falsissimo. Radchenko si riferisce ad un’indiscrezione bomba lanciata da Fabrizio Corona, secondo cui le Letterine di Passaparola avrebbero avuto rapporti sessuali con Gerry Scotti. Dichiarazioni a cui lo stesso conduttore ha risposto questa mattina negando ogni accusa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ludmilla Radchenko furiosa con Corona: “Perché hai fatto il mio nome, io sono pulita” | VIDEO

Approfondimenti su Radchenko Corona

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Radchenko Corona

Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko si separano: È l’unico modo per volersi beneDopo 17 anni di relazione, Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko hanno deciso di separarsi. A comunicarlo, sono stati i diretti interessati con un messaggio sui social, in cui hanno spiegato anche i ... dilei.it

"Quando inizi davvero a pensare al tuo guardaroba Non quando compri vestiti - ma quando un pezzo cambia tutto. Una sciarpa non è un accessorio. È uno strumento." - Ludmilla Radchenko - facebook.com facebook