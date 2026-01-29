Ex Letterina Ludmilla Radchenko pubblica le chat con Fabrizio Corona e dice di essere “avvelenata”. La Radchenko ha deciso di mettere in chiaro alcuni dettagli, pubblicando messaggi che coinvolgono Corona, dopo le accuse di quest’ultimo a Gerry Scotti e alle Letterine. La vicenda si fa più tesa, tra smentite e recriminazioni, e ora il focus è sulle chat condivise dall’ex Letterina.

Dopo la puntata di Falsissimo in cui Fabrizio Corona, tra le altre cose, ha accusato Gerry Scotti di essersi “fatto tutte le Letterine”, una delle ragazze di quel gruppo storico di Passaparola, passa al contrattacco. Ludmilla Radchenko nelle sue storie Instagram pubblica una chat con Fabrizio Corona in cui il creatore di “Falsissimo” le chiede un colloquio e lei risponde furiosa per essere stata messa in mezzo al calderone del gossip esploso nelle ultime ore. La chat è uno screenshot di una conversazione, in mezzo ci sono anche vari audio che ovviamente non sono ascoltabili. Da quello che si leggere però, è Corona a iniziare la conversazione con un messaggio in direct: “Quando rientri?” chiede, “Sono fissa”, la risposta di Ludmilla. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ex Letterina, Ludmilla Radchenko, pubblica le chat con Fabrizio Corona: “Avvelenata”

Approfondimenti su Ludmilla Radchenko

Ludmilla Radchenko si scaglia contro Fabrizio Corona, pubblicando le chat che dimostrano il suo scontento.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ludmilla Radchenko

Argomenti discussi: Passaparola, ricordi tutte le Letterine di Gerry Scotti? Chi erano e che fine hanno fatto.

Ludmilla Radchenko, ex Letterina pubblica le chat con Fabrizio Corona: Ti volevo parlare di una cosa, fidati...La ex letterina, che vive da tempo a Dubai dedicandosi all'arte, pubblica i messaggi privati di Fabrizio Corona: la chat completa ... today.it

Vip separati in estate, da Vittorio Brumotti e Annachiara Zoppas a Michela Persico e Daniele RuganiLa scorsa primavera con un post a sorpresa pubblicato su Instagram, Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani hanno annunciato la separazione. L'inviato de Le Iene e l'ex Letterina di Gerry Scotti si ... ilgazzettino.it

«Io sono stata letterina, punto. Quindi il mio nome è nel secchio. E sai benissimo come la gente prende le notizie», così Ludmilla Radchenko ha risposto a Fabrizio Corona dopo essere stata coinvolta, suo malgrado, nel gossip scatenato dall’ultima puntata di - facebook.com facebook