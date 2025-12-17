Torna il concorso a premi che ha l’obiettivo di realizzare la sacra rappresentazione in ogni casa

L’associazione lucchese Amici del Presepe rinnova l’appuntamento con il concorso “Un presepe in ogni casa”, dedicato a promuovere la tradizione del presepe nelle abitazioni. L’iniziativa invita i partecipanti a realizzare presepi originali e creativi, offrendo premi e riconoscimenti per le creazioni più suggestive, rafforzando così il senso di comunità e il valore della tradizione natalizia.

Anche quest’anno l’associazione lucchese Amici del Presepe bandisce e organizza un concorso a premi denominato "Un presepe in ogni casa". All’iniziativa hanno dato la propria adesione l’Arcidiocesi di Lucca e l’associazione culturale Scuola e libertà. La partecipazione al concorso è aperta a tutti i residenti nell’Arcidiocesi di Lucca ed è gratuita. Per meglio valutare le singole opere il concorso è articolato nelle seguenti sette categorie: 1 - singoli e famiglie; 2 - chiese e comunità religiose; 3 - scuole e istituti d’istruzione; 4 - associazioni, gruppi, circoli; 5 - ospedali e case di riposo; 6 - giardini, piazze e strade; 7 - video e animazioni relative alla scena della Natività. Lanazione.it

