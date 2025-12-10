Asilo nido Il Bagnoro chiuso per interruzione della fornitura elettrica

L'asilo nido Il Bagnoro sarà chiuso giovedì 11 dicembre dalle 8:00 alle 16:00 a causa di un'interruzione della fornitura elettrica comunicata dal fornitore. La sospensione dell'energia è necessaria per garantire il regolare svolgimento delle attività e la sicurezza dei bambini e del personale.

A seguito della comunicazione da parte del fornitore della interruzione di energia elettrica per la giornata di giovedì 11 dicembre dalle ore 8:00 alle ore 16:00 in località Bagnoro, considerata l'indispensabilità della fornitura per il regolare svolgimento delle attività scolastiche e per il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

