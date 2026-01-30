Mirabella Eclano | area archeologica trasformata scatta il sequestro

I carabinieri hanno sequestrato un’area a Mirabella Eclano, nel Beneventano. Lì, sono stati trovati lavori di scavo e trasformazione senza permesso vicino a resti di tombe romane e di una fornace antica. La zona, sotto vincolo archeologico, era stata alterata senza autorizzazione. Ora si aspetta che le autorità chiariscano chi ha causato questa irregolarità.

Mirabella Eclano (AV) – Il 27 gennaio 2026, al termine di un'articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i militari del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli hanno eseguito un sequestro preventivo su un'area situata in località Passo, nel comune irpino. A diffonderre l anotizia una comunicazione del Comando Proviciale Carabinieri di Avellino su delega della Procura della Repubblica di Benevento Il provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, è scaturito dalle verifiche che hanno evidenziato la possibile realizzazione di opere edilizie non autorizzate in una zona di interesse archeologico sottoposta a vincolo di tutela.

