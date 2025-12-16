Omicidio Reiner il figlio sporco di sangue in un hotel all’indomani del delitto

Nel mistero dell'omicidio di Rob Reiner e di sua moglie Michele, emergono dettagli inquietanti che svelano un quadro sempre più complesso. Il ritrovamento del figlio sporco di sangue in un hotel, all’indomani del delitto, aggiunge un tassello cruciale alla vicenda, portando alla luce elementi che potrebbero cambiare le sorti delle indagini.

Come ogni giallo che si rispetti, le tessere mancanti al drammatico mosaico della morte di Rob Reiner e di sua moglie Michele, stanno pian piano vedendo la luce. A trovare la scorsa domenica i cadaveri dei coniugi, la minore dei tre figli. E proprio sulla prole, le indagini si sono focalizzate fin dall’inizio. Finito nel . Ildifforme.it

