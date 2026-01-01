Delitto di Cogne clamoroso | che fine ha fatto Annamaria Franzoni

Il delitto di Cogne, avvenuto nel gennaio 2002, ha coinvolto la tragica morte di Samuele Lorenzi, un bambino di tre anni. Questo caso ha suscitato grande attenzione mediatica e ha portato alla condanna di Annamaria Franzoni, accusata di aver ucciso il suo bambino. A distanza di anni, rimangono domande aperte sulla verità e sul suo eventuale ruolo nel tragico evento.

Il 30 gennaio 2002 il piccolo paese di Cogne divenne il centro dell’attenzione mediatica nazionale. La morte di Samuele Lorenzi, il bambino di tre anni ucciso nella villetta di Montroz, segnò uno dei casi giudiziari più discussi e seguiti della storia italiana. Al centro della vicenda, Annamaria Franzoni, madre del bambino, condannata in via definitiva per omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. A oltre vent’anni dal delitto, la Franzoni ha scontato la pena ed è tornata a vivere lontano dai riflettori, avviando una nuova fase della sua vita insieme al marito Stefano Lorenzi. La condanna e la fine della detenzione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Delitto di Cogne, clamoroso: che fine ha fatto Annamaria Franzoni Leggi anche: Un Posto al Sole, anticipazioni fine anno: che fine ha fatto Agata? I dubbi di Michele Leggi anche: Che fine ha fatto Nicolò Scalfi e come ha speso i soldi vinti a Caduta libera Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il delitto di Cogne - In seconda posizione si piazza il delitto di Cogne, che nel gennaio 2002 vide Anna Maria Franzoni uccidere il piccolo figlio di tre anni: un totale di 4. ilgiorno.it Dopo 23 anni, torna l’attenzione sul delitto di Cogne Scopri cosa è successo nei commenti! - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.