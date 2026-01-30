Minorenne palpeggiata Disposte nuove indagini È caccia al maniaco

La polizia ha riaperto le indagini dopo che una ragazzina di 15 anni è stata palpeggiata vicino alla palestra ‘Fit village’ in via Mazzacurati, nel quartiere San Maurizio. La ragazza stava per entrare nell’impianto quando è stata aggredita da un uomo sconosciuto. Le forze dell’ordine cercano ora di identificare il sospetto, che si pensa possa essere un maniaco in circolazione nella zona.

Lei, una ragazzina che allora aveva 15 anni, stava per andare alla palestra ‘Fit village’, in via Mazzacurati, nel quartiere San Maurizio, quand’ha subito un pesante episodio. In un sottopasso, il 17 luglio 2025, in pieno giorno, è stata avvicinata da un uomo in bici che le ha palpeggiato il sedere e poi si è fermato davanti a lei ridendo e pronunciando frasi spiacevoli. La minorenne, terrorizzata, è corsa a casa dal padre e ha sporto denuncia ai carabinieri. E’ stato aperto un procedimento penale per l’ipotesi di violenza sessuale aggravata verso ignoti, poi il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione del fascicolo nel settembre 2025 perché non si riusciva a identificare il responsabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

