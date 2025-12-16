Respinta l' archiviazione disposte nuove indagini sulla morte di Dora Lagreca

Il giudice per le indagini preliminari di Potenza ha respinto l’archiviazione nel caso della morte di Dora Lagreca, la trentenne di Montesano sulla Marcellana deceduta cadendo dal quarto piano di una palazzina. Sono state disposte nuove indagini per chiarire le circostanze di un episodio che ha suscitato grande attenzione e interrogativi.

Il giudice per le indagini preliminari di Potenza ha respinto la richiesta di archiviazione della Procura di Potenza sul caso della morte di Dora Lagreca, la trentenne di Montesano sulla Marcellana morta nel capoluogo lucano cadendo dal quarto piano di una palazzina. Per la sua morte è indagato.

