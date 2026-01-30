Donald Trump ha accusato Alex Pretti di essere un agitatore e forse un insurrezionalista. Il presidente americano ha commentato la morte dell’infermiere di 37 anni, ucciso a colpi di pistola dagli agenti dell’ICE a Minneapolis, senza fornire molti dettagli, ma sottolineando la sua opinione sulla vicenda.

Donald Trump attacca Alex Pretti, l’infermiere di 37 anni ucciso a colpi di pistola dagli agenti dell’ ICE a Minneapolis. Era un “agitatore” e “forse” “un insurrezionalista”, ha scritto su Truth il presidente statunitense. “Le azioni di Alex Pretti sono crollate dopo il video appena pubblicato in cui urla e sputa in faccia a un agente dell’ICE molto calmo e sotto controllo, per poi prendere a calci un nuovo e costosissimo veicolo governativo, con tanta violenza che il fanale posteriore si è rotto in mille pezzi”, ha aggiunto. “È stata una vera e propria dimostrazione di violenza e abuso, sotto gli occhi di tutti, folle e fuori controllo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Minneapolis, Trump: “Alex Pretti era un agitatore e forse un insurrezionalista”

L’ex presidente Donald Trump torna a difendere l’operato dell’Ice, l’agenzia federale per l’immigrazione.

L’amministrazione Trump sta valutando di ridurre il contingente di Ice nel Minnesota.

