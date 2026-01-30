Ice nel Minnesota Trump pronto a ridurre contingente Attacco a Pretti | Era agitatore

L’amministrazione Trump sta valutando di ridurre il contingente di Ice nel Minnesota. La decisione potrebbe arrivare se le autorità locali collaboreranno di più. La mossa arriva in seguito alla morte di Alex Pretti e Renee Good, due persone uccise di recente. Trump ha anche criticato Pretti, definendolo un “agitatore”. La situazione si sta scaldando tra il governo federale e quello locale.

(Adnkronos) – L'Amministrazione di Donald Trump è pronta a "ridurre" il contingente Ice nel Minnesota se ci sarà cooperazione da parte del governo locale, dopo l''uccisione di Alex Pretti e Renee Good. Lo 'zar' del controllo delle frontiere Tom Homan ha anticipato, in una conferenza stampa a Minneapolis, la sua intenzione di continuare l'operazione contro.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La situazione a Minneapolis rimane tesa dopo l’uccisione di Alex Pretti da parte degli agenti dell’Ice.

Nella recente telefonata tra Donald Trump e il governatore Walz, si è discusso di possibili riduzioni degli agenti ICE, mentre il presidente ha inviato il direttore Homan in Minnesota.

Ice nel Minnesota, Trump pronto a ridurre contingente. Attacco a Pretti: Era agitatoreL'Amministrazione Usa pronta a ridurre il contingente di agenti federali se ci sarà cooperazione del governo locale

Trump: Non ritireremo gli agenti dell'Ice dal MinnesotaI dem hanno affondato al Senato un voto procedurale cruciale per evitare la paralisi del governo, che avevano subordinato ad una riforma dell'Ice chiedendo tre cambiamenti: stop alle ronde federali

