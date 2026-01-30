Trump difende l' Ice | Pretti era un agitatore e forse un insurrezionalista

L’ex presidente Donald Trump torna a difendere l’operato dell’Ice, l’agenzia federale per l’immigrazione. In un’intervista, ha definito Pretti, il responsabile dell’operazione in Minnesota, come un “agitatore” e forse anche un “insurrezionalista”. La vicenda si infiamma, mentre cresce la polemica sull’azione delle forze dell’ordine nello stato.

La controversia sull’operazione federale dell’Immigration and Customs Enforcement in Minnesota si arricchisce di nuovi elementi nelle ultime ore. Tom Homan, l’incaricato dall’amministrazione per gestire la complessa polveriera, ha parlato in conferenza stampa a Minneapolis di possibili modifiche all’approccio operativo, pur ribadendo che la missione federale non verrà abbandonata. Homan ha descritto i giorni trascorsi sul campo come caratterizzati da progressi significativi e ha spiegato che la strategia potrebbe spostarsi verso interventi più mirati, concentrati su individui con precedenti penali, piuttosto che su ampi rastrellamenti nelle strade. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L’amministrazione Trump sta valutando di ridurre il contingente di Ice nel Minnesota.

Il presidente americano ha espresso apertura a un possibile ritiro dell’ICE da Minneapolis, sottolineando comunque l’efficacia delle operazioni in corso.

Argomenti discussi: Minneapolis. Trump difende l’ICE, ma cresce il malcontento anche tra i deputati repubblicani; Trump difende l'Ice: Deve fare il suo lavoro, 12mila arresti in Minnesota; ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati; Ecco che cos’è l’ICE.

