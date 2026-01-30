Minneapolis Bruce Springsteen in concerto a sorpresa canta ‘Power to the People’

Durante un evento benefico a Minneapolis, Bruce Springsteen ha sorpreso il pubblico cantando ‘Power to the People’ di John Lennon. Accompagnato dall’ex chitarrista dei Rage Against the Machine, Tom Morello, il cantante ha deciso di interpretare il brano di protesta del 1971, regalando ai presenti un momento intenso e carico di energia. Nessuno si aspettava questa sorpresa, che ha acceso l’atmosfera tra gli spettatori.

Bruce Springsteen accompagnato dall'ex chitarrista dei Rage Against the Machine Tom Morello, ha eseguito "Power to the People" di John Lennon, inno di protesta pubblicato nel 1971, durante un concerto di beneficenza a sorpresa a Minneapolis. Lo riporta la Cnn. La leggenda del rock ha incoraggiato la folla nelle proteste contro l'Ice. "Streets of Minneapolis". Nei giorni scorsi Bruce Springsteen ha pubblicato una nuova canzone in risposta a quello che ha definito "il terrorismo di Stato che si sta abbattendo sulla città di Minneapolis". La canzone, scritta sabato e registrata martedì, si intitola "Streets of Minneapolis".

Durante un concerto a sorpresa nel New Jersey, Bruce Springsteen ha rivolto nuove critiche all’ICE, chiedendo che l’agenzia federale per l’immigrazione e le frontiere “vada via da Minneapolis”.

Durante un concerto in New Jersey, Bruce Springsteen ha espresso la sua posizione sulla situazione a Minneapolis e sull’amministrazione Trump, affermando che l’Ice dovrebbe lasciar perdere.

Argomenti discussi: Bruce Springsteen ha scritto ‘Streets of Minneapolis’, una canzone di protesta contro l’ICE; Bruce Springsteen canta l’orrore di Minneapolis: Il mio brano una risposta al terrore di Stato; Sangue, terrore, misericordia: la canzone di Springsteen per Minneapolis parola per parola; Bruce Springsteen ha dedicato una canzone a chi protesta a Minneapolis.

Streets of Minneapolis, testo e significato della nuova canzone di Bruce SpringsteenLeggi su Sky TG24 l'articolo Streets of Minneapolis, testo e significato della nuova canzone di Bruce Springsteen ... tg24.sky.it

Minnesota, concerto a sorpresa di Springsteen a Minneapolis contro l'IceL'artista ha partecipato a sorpresa al concerto di beneficenza e protesta Defend Minnesota! organizzato da Tom Morello, storico fondatore dei Rage Against the Machine. Il Boss ha cantato due canzoni ... tg24.sky.it

