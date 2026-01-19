Bruce Springsteen attacca l’ICE durante un concerto a sorpresa in New Jersey | Deve andare via da Minneapolis

Durante un concerto a sorpresa nel New Jersey, Bruce Springsteen ha rivolto nuove critiche all’ICE, chiedendo che l’agenzia federale per l’immigrazione e le frontiere “vada via da Minneapolis”. Questo intervento si inserisce nel suo continuo impegno nel commentare questioni sociali e politiche, evidenziando il suo ruolo di voce critica e attenta alle tematiche di diritti e giustizia negli Stati Uniti.

Continua il lungo attacco di Bruce Springsteen all’ ICE: negli ultimi i giorni il “boss” ha parlato dell’agenzia federale statunitense per il Controllo Immigrazione e Frontiere, durante un’apparizione a sorpresa sul palco nel New Jersey. Il cantautore ha parlato dei raid dell ‘ICE a Los Angeles la scorsa estate, dicendo: “Ci sono comunità in tutta l’America che hanno accolto immigrati e lavoratori migranti. Quindi quello che sta succedendo in questo momento per me è disgustoso e una tragedia terribile.” La voce di Dancing In The Dark ha anche chiesto l’impeachment di Trump, affermando che dovrebbe essere “relegato nella spazzatura della storia ”, descrivendolo come “c orrotto, incompetente e traditore”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Minneapolis, Bruce Springsteen contro Trump: “L’Ice dovrebbe andarsene”

Durante un concerto in New Jersey, Bruce Springsteen ha espresso la sua posizione sulla situazione a Minneapolis e sull’amministrazione Trump, affermando che l’Ice dovrebbe lasciar perdere. Springsteen ha sottolineato l’importanza del rispetto per la legge e l’uguaglianza, criticando le politiche che alimentano divisioni e tensioni negli Stati Uniti. Le sue parole riflettono una presa di posizione chiara e rispettosa, nel contesto di un dibattito ancora aperto a livello nazionale.

