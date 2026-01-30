Don Lemon ex giornalista Cnn arrestato in Minnesota nelle proteste contro l' ICE la Casa Bianca lo sbeffeggia

Don Lemon, ex giornalista della Cnn, è stato arrestato in Minnesota durante le proteste contro l'ICE. La Casa Bianca ha commentato la notizia, senza entrare nei dettagli dell’accaduto. Lemon si trovava tra i manifestanti quando è stato fermato dalla polizia. La sua partecipazione alle proteste ha fatto molto discutere, soprattutto sui social. Per ora, non ci sono ulteriori dettagli sulle accuse o sulle motivazioni dell’arresto.

L’ex giornalista della Cnn Don Lemon è stato arrestato dagli agenti federali in relazione a una protesta anti-ICE tenutasi nella chiesa di Cities Church a St. Paul, in Minnesota. L’ex conduttore è stato arrestato in hotel a Beverly Hills mentre si trovava a Los Angeles per seguire i Grammy Awards. Oltre a lui sono finiti in manette anche Georgia Fort, giornalista indipendente, e Trahern Jeen Crews e Jamael Lydell Lundy, tutti accusati di aver messo in atto un “attacco coordinato” al luogo di culto, dove un pastore è anche funzionario dell’immigrazione. Don Lemon arrestato per le proteste con l'ICE La Casa Bianca sbeffeggia Lemon In manette anche la giornalista Georgia Fort Don Lemon arrestato per le proteste con l’ICE Lemon, ex conduttore della Cnn e oggi giornalista indipendente con un proprio canale YouTube, è stato arrestato per aver preso parte a una protesta in Minnesota contro l’ICE A dire il vero l’ex anchorman si trovava presso la Cities Church a St. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Don Lemon ex giornalista Cnn arrestato in Minnesota nelle proteste contro l'ICE, la Casa Bianca lo sbeffeggia Approfondimenti su Don Lemon ICE Proteste contro l’Ice in Minnesota, arrestato il giornalista Don Lemon Don Lemon, ex giornalista della Cnn, arrestato per una manifestazione di protesta in Minnesota Don Lemon, ex giornalista della Cnn, è stato arrestato durante una protesta a St. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Don Lemon ICE Argomenti discussi: Don Lemon contro Pam Bondi: perché l’amministrazione Trump sta cercando di arrestare l’ex giornalista della CNN; Proteste contro l’Ice in Minnesota, arrestato il giornalista Don Lemon; Trump: Conosco Kevin da molto tempo, non vi deluderà; L’ex collega della CNN di Don Lemon si chiede se debba essere considerato un giornalista. L'Ice resta a Minneapolis, arrestato Don Lemon, ex anchor di CnnIl giornalista, ex anchor di Cnn, Don Lemon è stato arrestato da alcuni agenti federali con l'accusa di aver violato la legge federale durante una manifestazione in una chiesa del Minnesota. Lo riport ... ansa.it Proteste contro l'Ice in Minnesota, arrestato il giornalista Don LemonIl giornalista Don Lemon, ex conduttore della Cnn, è stato arrestato in relazione a una manifestazione di protesta anti Ice che si è svolta nella Cities Church di St. Paul, in Minnesota, la scorsa set ... adnkronos.com L'Ice resta a Minneapolis. Arrestato Don Lemon, ex anchor di Cnn: il giornalista fermato dopo aver documentato le proteste #ANSA - facebook.com facebook Cresce ancora la tensione In Minnesota.Nelle ultime ore si appreso di un ex reporter della Cnn,Don Lemon,arrestato dagli agenti federali per aver preso parte a una manifestazione. L'arresto è avvenuto a Los Angeles,dove Lemon stava seguendo i Grammy A x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.