Furti di cuffiette rapine in strade e minacce | i 9 giovanissimi fermati nel weekend a Milano

Nove ragazzi, per la maggior parte minorenni, sono stati fermati a Milano nel fine settimana dalla polizia. L’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario in due episodi distinti. Il primo in piazza XXIV maggio, nel cuore di Porta Ticinese, una delle zone più frequentate dai giovani nel weekend. Il secondo in via Raffaello Sanzio. La 18enne che prende a calci un poliziotto. Il primo episodio si è verificato sabato 29 novembre, quando un quindicenne è stato soccorso dagli agenti dopo essere stato aggredito da quattro ragazze che gli hanno rubato le cuffiette. Una di loro ha anche spintonato un poliziotto, prendendolo a calci e pugni e insultandolo pesantemente. 🔗 Leggi su Open.online

