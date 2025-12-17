Rapine e minacce in stazione con un coltello | arrestati quattro giovani

Quattro giovani sono stati arrestati dopo aver commesso rapine e minacce in stazione, armati di coltello. Le accuse includono rapina aggravata, porto abusivo di arma e resistenza a pubblico ufficiale. Gli episodi hanno scosso la città, evidenziando la crescente preoccupazione per la sicurezza e la necessità di interventi efficaci per proteggere i cittadini.

Rapina aggravata, porto abusivo di arma e resistenza a pubblico ufficiale. Sono le accuse rivolte a quattro giovani ritenuti responsabili di comportamenti violenti che hanno messo a rischio la sicurezza della città. I fatti sono avvenuti nel fine settimana in stazione, già teatro di diversi. La stazione ferroviaria di Pordenone, luogo di transito e quotidianità, si è trasformata nel giro di poche ore in uno scenario di paura e sopraffazione.

