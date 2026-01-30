Milo Infante si infuria in diretta a Ore 14 contro un camionista che ha suonato il clacson ripetutamente, disturbando la giornalista Rai durante un servizio a Belluno. L’anchorman ha accusato il camionista di comportamento arrogante, sottolineando come il suo atteggiamento abbia costretto la collega a spostarsi di fretta. La scena è finita con un confronto acceso tra il conduttore e il conducente del mezzo pesante, mentre i telespettatori seguivano il battibecco in diretta.

Momenti di tensione nel corso di Ore 14 di venerdì 30 gennaio, con Milo Infante che se l’è presa con un camionista che ha disturbato il collegamento in diretta con la giornalista Rai da Belluno Lucia Zorzi. Mentre l’inviata, presente a San Vito di Cadore, stava intervenendo per parlare del discusso episodio che ha visto protagonista un 11enne lasciato a piedi da un bus perché senza biglietto “aggiornato” alle tariffe in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina, un mezzo pesante ha suonato il clacson con insistenza per far spostare Zorzi. Un gesto definito da Infante come “arrogante“, col conduttore che ha puntato il dito contro l’atteggiamento del camionista poi andato via sullo sfondo mentre la giornalista continuava il suo intervento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Milo Infante sbotta in diretta a Ore 14 contro camionista che suona il clacson alla giornalista Rai a Belluno

Approfondimenti su Belluno Ore14

Durante la puntata di Ore 14 di venerdì 23 gennaio, si è verificato un episodio di tensione tra Milo Infante e Antonio Tanga, a causa di una battuta sul coltello.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Belluno Ore14

Argomenti discussi: Femminicidio Anguillara, Cosa faccio io con un coltello bilama?: la risposta shock del magistrato; Milo Infante sbotta, gelo in studio a Ore 14 per pessima battuta; Garlasco in Tv, il giudice Vitelli categorico: Una linea retta tra Chiara e Stasi. Bocellari sbotta per le prove manipolate; Ore 14 la battuta del magistrato sul femminicidio: Un coltello per uccidere mia moglie. E Milo Infante lo zittisce.

Milo Infante sbotta in diretta a Ore 14 contro camionista che suona il clacson alla giornalista Rai a BellunoUn camionista suona alla giornalista Rai in diretta con Ore 14, il conduttore Milo Infante sbotta e se la prende col conducente arrogante ... virgilio.it

Milo Infante, gelo in studio per la 'battuta' di Antonio Tanga: Ho un coltello per uccidere mia moglieUna battuta infelice ha creato tensione nello studio di 'Ore 14', il programma condotto da Milo Infante. Durante la puntata di venerdì 23 gennaio il conduttore ha affrontato il caso del femminicidio ... adnkronos.com

Niente da fare per Milo Infante il programma di Rai 2 resta indietro: fanno meglio Rai 3, Del Debbio su Rete 4 e anche Formigli su La7 Ecco i numeri https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/striscia-la-notizia-fa-flop-e-affonda-alla-seconda- facebook

Roberta Bruzzone: “Ho lasciato Ore 14 perché è venuta meno l’amicizia con Milo Infante, era come un fratello” x.com