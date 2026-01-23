‘Qui la goliardia non esiste’ | gelo a Ore 14 Milo Infante sbotta con Antonio Tanga per la battuta sul coltello

Durante la puntata di Ore 14 di venerdì 23 gennaio, si è verificato un episodio di tensione tra Milo Infante e Antonio Tanga, a causa di una battuta sul coltello. L’interazione ha generato imbarazzo e un clima di gelo in studio, evidenziando come alcune battute possano facilmente sfociare in scontri verbalmente più intensi. Un momento che ha attirato l’attenzione e suscitato riflessioni sulla delicatezza delle parole in diretta.

Scontro in diretta a Ore 14: quando la battuta diventa un caso. Un momento di forte imbarazzo e tensione ha segnato la puntata di Ore 14, in onda su Rai2 venerdì 23 gennaio. Al centro della discussione, il femminicidio di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia dal marito Claudio Carlomagno. Un tema delicatissimo che, nel corso del dibattito, è stato improvvisamente travolto da una battuta giudicata inopportuna dallo stesso conduttore, Milo Infante. Ospite in studio era Antonio Tanga, sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Milano. Proprio una sua frase ha fatto scattare la reazione immediata e durissima del giornalista. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

