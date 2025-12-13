Ore 14 di Milo Infante scompare all’improvviso dal palinsesto Rai 2 | ecco cos’è successo

Il pubblico fedele e numeroso di “Ore 14” si è chiesto cosa fosse accaduto. Il talk di cronaca condotto da Milo Infante non è andato in onda su Rai2, a sorpresa e senza alcuna comunicazione preventiva, venerdì 12 dicembre. Al suo posto i telespettatori alle ore quattordici hanno trovato un film, “Inganno dal passato”, un thriller del 2021 diretto da Jeff Hare. Nessuna anticipazione, nessuna comunicazione ufficiale dalla Rai, dal conduttore e nemmeno dalla pagina ufficiale della trasmissione. L’improvvisa modifica in palinsesto e la cancellazione di “Ore 14”, stando a quanto apprendiamo, sarebbe dovuta allo sciopero generale indetto ieri dalla CGIL. Ilfattoquotidiano.it

