Milly Carlucci pronta per un nuovo show in prima serata? Il ritorno a sorpresa che sconvolge la Rai

News Tv. L’inarrestabile marcia di Milly Carlucci nel sabato sera di Rai 1 non accenna a fermarsi, nemmeno quando l’attuale edizione di Ballando con le Stelle si avvia alla sua imminente chiusura. Nonostante la sfida contro i colossi di Canale 5 (con Tu si que vales in testa) sia stata combattuta con onore e abbia garantito risultati più che buoni per la rete ammiraglia Rai, il futuro della conduttrice sembra già scritto, e riserva un colpo di scena che sta facendo tremare i corridoi di Viale Mazzini. L’ ANSA ha lanciato la bomba: la Carlucci è pronta per un nuovo show in prime time a pochi mesi dal gran finale di Ballando. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Milly Carlucci pronta per un nuovo show in prima serata? Il ritorno a sorpresa che sconvolge la Rai

