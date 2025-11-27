PALINSESTI RAI 2026 | NUOVO SHOW CON MILLY CARLUCCI CONTI RADDOPPIA OLIMPIADI

Un palinsesto Rai inverno-primavera 2026 che punta sui grandi eventi, su volti di richiamo in nuove collocazioni e su una forte spinta all’innovazione culturale. Secondo quanto apprende l’Adnkronos l’offerta per la stagione Inverno-Primavera 2026 della Rai – illustrata oggi nel Cda Rai – avrà come fulcro i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina su Rai2. Tra le novità più significative un ruolo da protagonista per Carlo Conti su Rai1, che oltre a un nuovo show post-Sanremo prenderà le redini di ‘Dalla strada al palco’, e il debutto su Rai3 del talk show culturale di Fabio Volo. La programmazione di Rai2 sarà quasi interamente catalizzata dal grande ritorno della fiamma olimpica in Italia. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - PALINSESTI RAI 2026: NUOVO SHOW CON MILLY CARLUCCI, CONTI RADDOPPIA, OLIMPIADI

Approfondisci con queste news

La Coppa Davis cambia di nuovo il palinsesto della Rai. - facebook.com Vai su Facebook

Conti prolunga il festival con 'Sanremo +', nuovo show per Milly Carlucci: le novità Rai per il 2026 - Il direttore artistico di Sanremo guiderà anche 'Dalla strada al palco', tra le novità gli show 'Mirror' e 'Surprise Surprise' sull'ammiraglia ... Lo riporta msn.com

Rai, un altro approfondimento “sovranista” all’orizzonte, ma manca il conduttore. Viale Mazzini spera nello sport - Nei palinsesti arrivati in consiglio d’amministrazione parecchie conferme e qualche spazio nuovo per gli approfondimenti. Da editorialedomani.it

RAI 2 * “GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI MILANO-CORTINA” – 27/11 () : «LA RAI PRESENTA IL PALINSESTO INVERNO-PRIMAVERA 2026, TRA SANREMO E GRANDI PRODUZIONI ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Il Consiglio di Amministrazione della Rai riunito oggi a Roma, e presieduto dal consigliere facente funz ... Secondo agenziagiornalisticaopinione.it