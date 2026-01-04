freccette luke littler domina la finale e si conferma campione del mondo per il secondo anno di fila

Luke Littler si conferma campione del mondo di freccette, vincendo il PDC World Darts Championship 2026 presso Alexandra Palace a Londra. Con questa vittoria, Littler rafforza la sua posizione come uno dei giocatori più forti del circuito internazionale, dimostrando costanza e abilità nel torneo più prestigioso del settore. La finale ha visto una prova di grande livello, confermando il suo ruolo di riferimento nel panorama delle freccette.

Luke Littler si conferma il giocatore di freccette più forte al mondo e chiude in bellezza un percorso straordinario, vincendo in grande stile il PDC World Darts Championship 2026 nel suggestivo scenario di Alexandra Palace a Londra. Il diciottenne inglese difende quindi con successo il titolo iridato ottenuto nella passata edizione del torneo e diventa il quarto uomo della storia a laurearsi Campione del Mondo per almeno due anni di fila dopo Phil Taylor, Adrian Lewis e Gary Anderson, intascando un assegno record da un milione di sterline. Il numero uno al mondo ha dato spettacolo per tutta la manifestazione, perdendo nel complesso appena tre set (di cui due nell’ottavo vinto 4-2 contro Rob Cross) prima dell’ultimo atto odierno in cui partiva largamente favorito. 🔗 Leggi su Oasport.it

