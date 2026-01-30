Milleproroghe | verso estensione bonus donne giovani e Sud

Il governo sta valutando di prorogare di cinque mesi il bonus per donne e giovani, mentre per quanto riguarda l’occupazione femminile si pensa a una estensione di un anno. La decisionsi dovrebbero arrivare nelle prossime settimane, con l’obiettivo di sostenere chi ha beneficiato di questi incentivi. Nessuna conferma ufficiale ancora, ma le discussioni sono in corso.

Nel decreto Milleproroghe dovrebbe arrivare un'estensione dei bonus per l'assunzione di giovani, nella Zes Mezzogiorno e delle donne scaduti il 31 dicembre 2025. Nei primi due casi si tratterebbere di cinque mesi in più, mentre per l'occupazione femminile la proroga sarebbe di un anno. Secondo quanto si apprende da fonti del ministero del Lavoro, la norma (già presente nella prime versioni del dl ma poi uscita per necessità di coordinamento con la manovra) sarà presentata come emendamento del relatore sotto spinta dello stesso dicastero. Un'ulteriore riapertura della rottamazione quater, l'estensione del ravvedimento speciale, la proroga delle concessioni dei balneari e degli ambulanti.

