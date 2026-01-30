Milano ecco il braciere olimpico

Questa mattina è stato acceso il braciere olimpico all'Arco della Pace, nel cuore di Milano. Sarà uno dei simboli principali delle tre settimane di giochi che stanno per iniziare. La cerimonia di accensione ha attirato numerosi spettatori e tifosi pronti a vivere questa grande festa sportiva.

