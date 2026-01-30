La cerimonia ufficiale a Milano si è svolta senza sorprese, a differenza di quanto avvenuto a Londra con la Regina. Abodi ha sottolineato che il rispetto tra governo, istituzioni e federazioni è fondamentale, anche se con il passare del tempo diventa sempre più difficile mantenere quell’armonia. La sensazione generale è che, tra tensioni e incomprensioni, l’organizzazione stia cercando di mantenere un fronte unito.

“Rispettato il gioco di squadra tra governo, istituzioni e federazioni? Più andiamo avanti e più è difficile mortificare l’armonia che per me è indispensabile perché diventa un suono neanche troppo piacevole. Diciamo che almeno all’apparenza in questo periodo tutti hanno fatto la loro parte e vedrete che anche nella cerimonia inaugurale questo concetto dell’armonia che io auspico da diverso tempo sarà in prima linea. Ed è quello che renderà questa cerimonia straordinariamente affascinante”. Così il ministro dello sport e dei giovani Andrea Abodi, in una intervista a LaPresse. In riferimento ad alcune presunte anticipazioni secondo cui ci sarebbe una ‘sorpresa clamorosa’ alla cerimonia di apertura che coinvolgerà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il ministro aggiunge: “Come quella della regina Elisabetta nel 2012? Beh, le caratteristiche sono un po’ diverse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano Cortina, Abodi: "Sorpresa a cerimonia? Non come a Londra con Regina"

Il ministro Abodi ha confermato la presenza di Ghali alla cerimonia di apertura dei Giochi di Milano-Cortina, sottolineando che l’evento si focalizza sul rispetto dello sport.

Ghali sarà tra i protagonisti della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, prevista il 6 febbraio a San Siro.

